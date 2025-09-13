ua en ru
Сб, 13 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Данія виділяє 375 млн доларів на відновлення України: на що підуть гроші

Субота 13 вересня 2025 13:21
UA EN RU
Данія виділяє 375 млн доларів на відновлення України: на що підуть гроші Фото: Данія виділяє 375 млн доларів на відновлення України (t.me/MinDevUA)
Автор: Константин Широкун

Данія у 2025-2028 роках виділить 375 млн доларів на відновлення України за програмою Ukraine Transition Program.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства розвитку громад та територій України.

"Україна та Данія запустили нову програму Ukraine Transition Program на 2025–2028 роки з бюджетом 2,8 мільярда данських крон (375 млн доларів)", - йдеться у повідомленні.

Нова програма спрямована на відновлення критичної інфраструктури, гуманітарну допомогу, підтримку ветеранів і внутрішньо переміщених осіб, розвиток бізнесу, зелений перехід в енергетиці та транспорті, а також продовження реформ.

"Ми з Данією вже маємо позитивний досвід співпраці у Миколаєві. Сьогодні цей формат виходить на національний рівень. І я впевнений, що у найближчі три роки мільйони українців отримають відчутний результат", - зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України і міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, близько 60% усього бюджету буде спрямовано на Миколаїв та Миколаївську область. У березні 2023 року було укладено меморандум про партнерство між Данією та Миколаївщиною.

Відтоді данська сторона допомогла відновити систему водопостачання, підтримує модернізацію тепла й енергетики, співпрацює з громадами та місцевою владою.

Решта 40% коштів буде спрямована на інші регіони України, які постраждали від війни. Йдеться про відновлення лікарень і шкіл, модернізацію енергомереж і водопостачання, підтримку ВПО у громадах по всій країні.

Допомога Україні від Данії

З перших тижнів повномасштабного вторгнення РФ Данія надає Україні комплексну допомогу. Так, у травні уряд Данії оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 4 млрд данських крон (536 млн євро).

У квітні також уряд Данії оголосив про новий оборонний пакет для України обсягом 6,7 млрд данських крон (близько 995 млн доларів). Кошти будуть розподілені протягом 2025-2027 років. До пакета увійшли системи протиповітряної оборони, артилерійські засоби та фінансова підтримка Повітряних сил ЗСУ.

Також у березні Міноборони Данії заявило про наміри інвестувати близько 40 млн євро у спеціальний інноваційний фонд. Його метою є посилення технологічних спроможностей української армії в умовах сучасної війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Данія Інфраструктура
Новини
Новітні російські ракети можуть швидко долетіти до Лондона та Мадрида, - Рютте
Новітні російські ракети можуть швидко долетіти до Лондона та Мадрида, - Рютте
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії