Данія виділяє 375 млн доларів на відновлення України: на що підуть гроші
Данія у 2025-2028 роках виділить 375 млн доларів на відновлення України за програмою Ukraine Transition Program.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства розвитку громад та територій України.
"Україна та Данія запустили нову програму Ukraine Transition Program на 2025–2028 роки з бюджетом 2,8 мільярда данських крон (375 млн доларів)", - йдеться у повідомленні.
Нова програма спрямована на відновлення критичної інфраструктури, гуманітарну допомогу, підтримку ветеранів і внутрішньо переміщених осіб, розвиток бізнесу, зелений перехід в енергетиці та транспорті, а також продовження реформ.
"Ми з Данією вже маємо позитивний досвід співпраці у Миколаєві. Сьогодні цей формат виходить на національний рівень. І я впевнений, що у найближчі три роки мільйони українців отримають відчутний результат", - зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України і міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
За його словами, близько 60% усього бюджету буде спрямовано на Миколаїв та Миколаївську область. У березні 2023 року було укладено меморандум про партнерство між Данією та Миколаївщиною.
Відтоді данська сторона допомогла відновити систему водопостачання, підтримує модернізацію тепла й енергетики, співпрацює з громадами та місцевою владою.
Решта 40% коштів буде спрямована на інші регіони України, які постраждали від війни. Йдеться про відновлення лікарень і шкіл, модернізацію енергомереж і водопостачання, підтримку ВПО у громадах по всій країні.
Допомога Україні від Данії
З перших тижнів повномасштабного вторгнення РФ Данія надає Україні комплексну допомогу. Так, у травні уряд Данії оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 4 млрд данських крон (536 млн євро).
У квітні також уряд Данії оголосив про новий оборонний пакет для України обсягом 6,7 млрд данських крон (близько 995 млн доларів). Кошти будуть розподілені протягом 2025-2027 років. До пакета увійшли системи протиповітряної оборони, артилерійські засоби та фінансова підтримка Повітряних сил ЗСУ.
Також у березні Міноборони Данії заявило про наміри інвестувати близько 40 млн євро у спеціальний інноваційний фонд. Його метою є посилення технологічних спроможностей української армії в умовах сучасної війни.