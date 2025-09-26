Дания объявила новый пакет военной помощи Украине на более 400 млн евро

В рамках 27-го пакета помощи Дания выделяет средства на закупку вооружения у украинских производителей для дальнейшей передачи Силам обороны Украины.

Также Дания выделит часть средств на "другие формы помощи", но ведомство не уточнило какие именно.

"Потребность Украины в военной поддержке остается огромной, и один из лучших способов, которым мы можем помочь, - это увеличить вклад в украинскую оборонную промышленность. Именно поэтому сегодня мы дополнительно выделяем почти 1,6 миллиарда крон на так называемую "датскую модель", - отметил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

В 2024 году Украина и Дания ввели новую модель помощи Украине и передачи вооружения. Ее назвали "датской". Страны финансируют закупку вооружения для Сил обороны Украины у украинских производителей.

В целом Дания предусмотрела на "датскую модель" в период 2024 - 2027 годов около 5,9 млрд крон (более 920 млн евро).

В настоящее время приняты обязательства по пожертвованиям на общую сумму около 18,5 млрд крон (2,9 млрд евро) в рамках датской модели с 2024 по 2027 год. Во многом это стало возможным благодаря вкладу союзников, особенно из Европейского Союза.