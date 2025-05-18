Данія надасть Україні військову допомогу на понад 500 млн євро: що увійшло до нового пакету

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Данії.

Міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен додав, що це найкращий спосіб посилити обороноздатність України в умовах триваючої агресії Росії.

Міністр оборони Данії Лунд Поульсен підкреслив, що підтримка України залишається пріоритетом, а новий пакет допомоги допоможе як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.

Також буде збільшено рамки військових тренувань для українських бригад.

Зокрема, кошти підуть на артилерійські боєприпаси в рамках Чеської ініціативи, яка об’єднує зусилля Данії, Чехії та Нідерландів для стабільного забезпечення України снарядами.

Пакет XXVI включає постачання артилерійських систем, боєприпасів, а також обладнання для Повітряних сил та розширення навчальних програм.

Допомога Данії для України

Днями президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку Данією нового, 26-го пакета військової допомоги.

У квітні уряд Данії оголосив про новий оборонний пакет для України обсягом 6,7 мільярда данських крон (близько 995 мільйонів доларів). Кошти будуть розподілені протягом 2025-2027 років. До пакету увійшли системи протиповітряної оборони, артилерійські засоби та фінансова підтримка Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, в березні Міноборони Данії заявило про наміри інвестувати близько 40 мільйонів євро у спеціальний інноваційний фонд. Його метою є посилення технологічних спроможностей української армії в умовах сучасної війни.

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