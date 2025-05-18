Данія надасть Україні військову допомогу на понад 500 млн євро: що увійшло до нового пакету
Уряд Данії оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 4 мільярди данських крон (536 млн євро).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Данії.
Пакет XXVI включає постачання артилерійських систем, боєприпасів, а також обладнання для Повітряних сил та розширення навчальних програм.
Зокрема, кошти підуть на артилерійські боєприпаси в рамках Чеської ініціативи, яка об’єднує зусилля Данії, Чехії та Нідерландів для стабільного забезпечення України снарядами.
Також буде збільшено рамки військових тренувань для українських бригад.
Міністр оборони Данії Лунд Поульсен підкреслив, що підтримка України залишається пріоритетом, а новий пакет допомоги допоможе як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.
Міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен додав, що це найкращий спосіб посилити обороноздатність України в умовах триваючої агресії Росії.
Загальна сума військової підтримки України в рамках фонду за 2023-2028 роки становитиме понад 66 мільярдів данських крон (приблизно 8,86 мільярда євро).
Допомога Данії для України
Днями президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку Данією нового, 26-го пакета військової допомоги.
У квітні уряд Данії оголосив про новий оборонний пакет для України обсягом 6,7 мільярда данських крон (близько 995 мільйонів доларів). Кошти будуть розподілені протягом 2025-2027 років. До пакету увійшли системи протиповітряної оборони, артилерійські засоби та фінансова підтримка Повітряних сил ЗСУ.
Крім того, в березні Міноборони Данії заявило про наміри інвестувати близько 40 мільйонів євро у спеціальний інноваційний фонд. Його метою є посилення технологічних спроможностей української армії в умовах сучасної війни.
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