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Дания одобрила открытие консульства США в Гренландии

Новости » Политика     18.12.2019 - 20:12
Дания одобрила открытие консульства США в Гренландии
Фото: Гренландия (Reuters)

Новое консульство является усилиями США по расширению дипломатического и коммерческого присутствия в Гренландии

Дания одобрила открытие консульства США в Гренландии через четыре месяца после того, как отклонила предложение президента США Дональда Трампа купить остров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Предполагается, что новое консульство является усилиями США по расширению дипломатического и коммерческого присутствия в Гренландии и Арктике.

"Мы продолжаем вместе с Гренландией диалог из США по вопросам развития в Арктике и тесного сотрудничества по взаимодействию США в Гренландии", - говорит министр иностранных дел Дании Джепп Кофод.

Напомним, что Государственный департамент США в августе направил письмо в комитет Сената по международным отношениям, в котором сообщил о намерении открыть генеральное консульство в административном центре Гренландии, городе Нуук.

Как сообщало РБК-Украина, в августе этого года стало извсетно, что сенатор США от Арканзаса Том Коттон предлагал послу Дании продать Гренландию Америке еще в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландии на что премьер-министр Дании отреагировала и поддержала гренландское правительство, которое выступило против продажи своих территорий США.

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