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Данія схвалила відкриття консульства США в Гренландії

Новини » Політика     18.12.2019 - 20:12
Данія схвалила відкриття консульства США в Гренландії
Фото: Гренландія (Reuters)

Нове консульство є зусиллями США щодо розширення дипломатичної та комерційної присутності в Гренландії

Данія схвалила відкриття консульства США в Гренландії через чотири місяці після того, як відхилила пропозицію президента США Дональда Трампа купити острів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Передбачається, що нове консульство є зусиллями США щодо розширення дипломатичної та комерційної присутності в Гренландії і Арктиці.

"Ми продовжуємо разом з Гренландією діалог із США з питань розвитку в Арктиці і тісної співпраці зі взаємодією США в Гренландії", - каже міністр закордонних справ Данії Джепп Кофод.

Нагадаємо, що Державний департамент США в серпні направив лист до комітету Сенату з міжнародних відносин, в якому повідомив про намір відкрити генеральне консульство в адміністративному центрі Гренландії, місті Нуук.

Як повідомляло РБК-Україна, в серпні цього року стало відомо, що сенатор США від Арканзасу Тому Коттон пропонував посла Данії продати Гренландію Америці ще в 2018 році.

Раніше повідомлялося, що Трамп відклав зустріч з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен через її відмову обговорювати продаж Гренландії на що прем'єр-міністр Данії відреагувала і підтримала гренландський уряд, який виступав проти продажу своїх територій США.

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