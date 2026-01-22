Данія може передати США частину Гренландії для будівництва військових баз, - NYT

Що передувало

Як пише NYT, вищеописані обговорення були перед тим, як Дональд Трамп заявив, що не буде запроваджувати мита, і повідомив, що досяг рамкової угоди з генсеком НАТО Марком Рютте щодо майбутнього Гренландії.

Зокрема, у середу ввечері Трамп написав у соцмережах, що він і Рютте "сформували основу для майбутньої угоди щодо Гренландії і, по суті, всього Арктичного рішення".

"Це рішення, якщо воно буде реалізовано, стане великим благом для Сполучених Штатів Америки і всіх країн НАТО", - додав Трамп.

Варто також зазначити, що інформація про досягнуту угоду з'явилася за кілька годин після того, як Трамп на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив європейським лідерам, що він не погодиться ні на що менше, ніж передача США Гренландії у власність. Він пообіцяв Європі серйозні економічні наслідки і загрози безпеці, якщо не доб'ється мети, але водночас виключив варіант вторгнення на острів.

Додамо, що Трамп раніше висловлювався за передачу Гренландії під контроль США з метою розміщення елементів системи протиракетної оборони "Золотий купол".

Крім того, тиждень тому в ЗМІ була інформація, що США можуть викупити Гренландію за 700 млрд доларів.