Дания может передать США часть Гренландии для строительства военных баз, - NYT

Что предшествовало

Как пишет NYT, вышеописанные обсуждения были перед тем, как Дональд Трамп заявил, что не будет вводить пошлины и сообщил, что достиг рамочного соглашения с генсеком НАТО Марком Рютте о будущем Гренландии.

В частности, в среду вечером Трамп написал в соцсетях, что он и Рютте "сформировали основу для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического решения".

"Это решение, если оно будет реализовано, станет большим благом для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО", - добавил Трамп.

Стоит также отметить, что информация о достигнутом соглашении появилась спустя несколько часов после того, как Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил европейским лидерам, что он не согласится ни на что меньшее, чем передача США Гренландии в собственность. Он пообещал Европе серьезные экономические последствия и угрозы безопасности, если не добьется цели, но при этом исключил вариант вторжения на остров.

Добавим, что Трамп ранее высказывался за передачу Гренландии под контроль США с целью размещения элементов системы противоракетной обороны "Золотой купол".

Кроме того, неделю назад в СМИ была информация, что США могут выкупить Гренландию за 700 млрд долларов.