Данія має намір модернізувати військові об'єкти та збільшити чисельність армії

Уряд Данії витратить 5,6 млрд доларів протягом наступного десятиліття на модернізацію військових об'єктів, ремонт старих і застарілих будівель, збільшення кількості солдатів і оновлення застарілих комп'ютерних систем.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

За його словами, це "дуже серйозна ситуація". Міністр додав, що попередні уряди та вищі посадові особи оборонного відомства не приділяли пріоритетної уваги витрачанню коштів на такі об'єкти.

"Ми всі несемо відповідальність за те, що ми опинилися в такій ситуації. Протягом багатьох років ситуація з політикою безпеки вимотувала збройні сили. Зараз перед нами стоїть важливе завдання - відновити фундамент збройних сил, перш ніж будувати на його основі", - заявив міністр.

Поульсен наголосив, що Данії не вистачає солдатів, а багато військових об'єктів не відповідають сучасним вимогам або застаріли.

Нагадаємо, Данія виділила найбільший пакет допомоги для Збройних Сил України. Країна надасть обладнання, необхідне контрнаступу.

Також у березні Данія вже виділяла пакет допомоги для України. Тоді до списку увійшли боєприпаси для стрілецької зброї та ракети для ППО.

Нещодавно уряд Данії запустив нову програму підтримки України на 2023 рік, у рамках якої виділить один мільярд євро.

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