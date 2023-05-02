ua ru
Вт, 02 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Спорядження для контрнаступу. Данія виділила найбільший пакет допомоги Україні

Новость на русском →
Вівторок 02 травня 2023 16:51
Спорядження для контрнаступу. Данія виділила найбільший пакет допомоги Україні Фото: Прапор Данії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 2 травня, Данія виділила найбільший пакет допомоги для Збройних сил України. Країна надасть обладнання, яке необхідне для контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Данії.

"Країна передасть транспортні засоби, техніку та боєприпаси для ППО, які зміцнять можливості України вести наступ у найближчі місяці", - йдеться у повідомленні.

Загалом на це буде виділено майже 250 млн доларів.

"Ми знаємо, що росіяни закріпилися на окупованих територіях України, вирили траншеї та замінували поля. Обладнання в пакеті допомоги допоможе українським танкам та бронетанковій піхоті на передовій", - сказав виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Список допомоги, яку передає Данія:

  • Броньовані ремонтно-евакуаційні та інженерні машини;
  • Машини для розмінування;
  • Кошти, виділені на закупівлю ППО;
  • 50 мільйонів євро на підтримку НАТО нелетальною технікою для України;
  • Боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf.

Нагадаємо, що у березні Данія вже виділяла пакет допомоги для України. Тоді у список увійшли боєприпаси для стрілецької зброї та ракети для ППО.

Нещодавно уряд Данії запустив нову програму підтримки України на 2023 рік, у межах якої виділить один мільярд євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Дания Війна в Україні
NEWS
В Україні на 90 днів продовжили мобілізацію та воєнний стан
В Україні на 90 днів продовжили мобілізацію та воєнний стан
DAILY
Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії