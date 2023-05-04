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Дания намерена модернизировать военные объекты и увеличить численность армии

Новина українською →
Четверг 04 мая 2023 17:08
Дания намерена модернизировать военные объекты и увеличить численность армии Фото: исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Дании потратит 5,6 млрд долларов в течение следующего десятилетия на модернизацию военных объектов, ремонт ветхих и обветшалых зданий, увеличение числа солдат и обновление устаревших компьютерных систем.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По его словам, это "очень серьезная ситуация". Министр добавил, что предыдущие правительства и высшие должностные лица оборонного ведомства не уделяли приоритетного внимания расходованию средств на такие объекты.

"Мы все несем ответственность за то, что мы оказались в такой ситуации. В течение многих лет ситуация с политикой безопасности изматывала вооруженные силы. Сейчас перед нами стоит важная задача - восстановить фундамент вооруженных сил, прежде чем строить на его основе", - заявил министр.

Поульсен подчеркнул, что Дании не хватает солдат, а многие военные объекты не соответствуют современным требованиям или обветшали.

Напомним, Дания выделила самый большой пакет помощи для Вооруженных сил Украины. Страна предоставит оборудование, необходимое для контрнаступления.

Также в марте Дания уже выделяла пакет помощи для Украины. Тогда в список вошли боеприпасы для стрелкового оружия и ракеты для ПВО.

Недавно правительство Дании запустило новую программу поддержки Украины на 2023 год, в рамках которой выделит один миллиард евро.

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