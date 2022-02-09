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Дания не будет поставлять оружие Украине. Ракеты оказались слишком старыми

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Копенгаген, Среда 09 февраля 2022 22:26
Дания не будет поставлять оружие Украине. Ракеты оказались слишком старыми Фото: министр обороны Дании Мортен Бодсков (fmn.dk)
Автор: Юлия Бойко

Министр обороны Дании Мортен Бодсков заявил, что его страна не будет поставлять оружие Украине на фоне угрозы российского вторжения. По его словам, ракеты Stinger, которые хранятся на складах, оказались слишком старыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Copenhagen Post.

По его словам, 400 ракет Stinger, поставка которых обсуждалась, оказались слишком старыми. Он также отметил, что Дания не намерена отправлять другое вооружение.

В то же время из-за угрозы эскалации конфликта в Европе правительство повысило уровень готовности обороны. А также перебросило два истребителя F-16 на остров Борнхольм для защиты воздушного пространства Дании.

Напомним, ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла о готовности предоставить Украине военную технику и оружие в случае дальнейшей военной эскалации со стороны Российской Федерации.

Сегодня стало известно, что Военно-морские силы (ВМС) Украины в этом году могут получить от США более 10 патрульных катеров типа Mark VI, поставки пройдут в несколько этапов.

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