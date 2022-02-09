Украина может получить от США более 10 патрульных катеров типа Mark VI

Военно-морские силы (ВМС) Украины в 2022 году могут получить от США более 10 патрульных катеров типа Mark VI. Ожидается, что поставки пройдут в несколько этапов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ВМС Украины .

Подчеркивается, что пока некоторые детали контракта на поставку катеров держатся в тайне в целях безопасности. При этом отмечается, что общее число Mark VI, которые могут быть поставлены в несколько этапов, составляет более десяти.

"В этом году украинский военный флот должен пополниться первыми образцами боевых катеров американского производства Mark VI", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале января 2022 года посол Украины в США Оксана Маркарова анонсировала поставку катеров типа Mark VI. Дипломат тогда отмечала, что их количество может составлять более трех

Mark VI - это боевые патрульные катера. Предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портов. Вооружены 30-мм автоматической пушкой, могут нести на борту ракетное оружие.

Напомним, в ноябре прошлого года из США в Украину прибыли два патрульных катера типа "Айленд". Они получили название "Сумы" и "Фастов".