ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина может получить от США более 10 патрульных катеров типа Mark VI

Новина українською →
Одесса, Среда 09 февраля 2022 19:49
Украина может получить от США более 10 патрульных катеров типа Mark VI Фото: США могут поставить Украине более 10 катеров типа Mark VI (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Военно-морские силы (ВМС) Украины в 2022 году могут получить от США более 10 патрульных катеров типа Mark VI. Ожидается, что поставки пройдут в несколько этапов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ВМС Украины.

"В этом году украинский военный флот должен пополниться первыми образцами боевых катеров американского производства Mark VI", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что пока некоторые детали контракта на поставку катеров держатся в тайне в целях безопасности. При этом отмечается, что общее число Mark VI, которые могут быть поставлены в несколько этапов, составляет более десяти.

Напомним, в начале января 2022 года посол Украины в США Оксана Маркарова анонсировала поставку катеров типа Mark VI. Дипломат тогда отмечала, что их количество может составлять более трех

Mark VI - это боевые патрульные катера. Предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портов. Вооружены 30-мм автоматической пушкой, могут нести на борту ракетное оружие.

Напомним, в ноябре прошлого года из США в Украину прибыли два патрульных катера типа "Айленд". Они получили название "Сумы" и "Фастов".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки ВМС Украины
NEWS
Зеленский собирает СНБО в Харькове: названа дата
Зеленский собирает СНБО в Харькове: названа дата
DAILY
Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси