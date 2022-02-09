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Данія не постачатиме зброю Україні. Ракети виявилися занадто старими

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Копенгаген, Середа 09 лютого 2022 22:26
Данія не постачатиме зброю Україні. Ракети виявилися занадто старими Фото: міністр оборони Данії Мортен Бодсков (fmn.dk)
Автор: Юлія Бойко

Міністр оборони Данії Мортен Бодсков заявив, що його країна не постачатиме зброю Україні на тлі загрози російського вторгнення. За його словами, ракети Stinger, які зберігаються на складах, виявилися занадто старими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Copenhagen Post.

За його словами, 400 ракет Stinger, поставка яких обговорювалася, виявилися занадто старими. Він також зазначив, що Данія не має наміру відправляти інше озброєння.

У той же час через загрозу ескалації конфлікту в Європі уряд підвищив рівень готовності оборони. А також перекинув два винищувачі F-16 на острів Борнхольм для захисту повітряного простору Данії.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявляла про готовність надати Україні військову техніку і зброю в разі подальшої військової ескалації з боку Російської Федерації.

Сьогодні стало відомо, що Військово-морські сили (ВМС) України цього року можуть отримати від США більше 10 патрульних катерів типу Mark VI, поставки пройдуть в кілька етапів.

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