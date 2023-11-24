Данія до 2027 року збільшить допомогу Україні на понад 3 млрд євро

Данія погодила збільшення додаткового фінансування для фонду, з якого фінансується підтримка України, на 308 мільйонів євро у 2023 році та на 3,15 мільярда євро на 2025-2027 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Данії.

Парламент та уряд Данії досягли домовленості, згідно з якою обсяг Українського фонду у 2023 році зросте на 2,3 мільярда данських крон у 2023 році, на 10,5 мільярда – у 2025 році, 7,4 мільярда – у 2026-му та 5,6 мільярда – у 2027-му.

"Це означає, що загалом на військову підтримку України у 2023-2028 роках в межах Фонду буде виділено 60,4 млрд данських крон", – сказано у повідомленні.

Окрім цього таке фінансування дозволить Данії досягнути показника у мінімум 2% ВВП витрат на оборону, узгодженого державами-членами НАТО.

"Протягом усієї війни Данія була вірним прихильником України, і коли ми зараз посилюємо нашу підтримку – як у 2023 році, так і виділяючи значні кошти у 2025-2027 роках, ми надсилаємо чіткий сигнал, що українці можуть розраховувати на підтримку Данії у довгостроковій перспективі", - заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Допомога Україні від Данії

Нещодавно Данія виділила Україні новий пакет фінансової допомоги на загальну суму понад 40 млн доларів. Більша частина коштів піде на відновлення Миколаєва та області.

Наприкінці жовтня Копенгаген виділив пакет військової допомоги Україні на суму в понад півмільярда доларів. До нього увійшли танки, боєприпаси і дрони.

Також Скандинавська країна зняла танки Leopard 1A5, які зберігалися у музеях, для навчання українських бійців. Машини виявилися у кращому технічному стані, ніж ті, що на складах.

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