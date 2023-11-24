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Дания к 2027 году увеличит помощь Украине более чем на 3 млрд евро

Пятница 24 ноября 2023 18:55
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Дания к 2027 году увеличит помощь Украине более чем на 3 млрд евро Фото: министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Дания согласовала увеличение дополнительного финансирования для фонда, из которого финансируется поддержка Украины, на 308 млн. евро в 2023 году и на 3,15 млрд. евро на 2025-2027 годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Дании.

Парламент и правительство Дании достигли договоренности, согласно которой объем Украинского фонда в 2023 году вырастет на 2,3 миллиарда датских крон в 2023 году, на 10,5 миллиарда – в 2025 году, 7,4 миллиарда – в 2026 и 5, 6 миллиардов – в 2027-м.

"Это означает, что всего на военную поддержку Украины в 2023-2028 годах в рамках Фонда будет выделено 60,4 млрд датских крон", - говорится в сообщении.

Кроме этого, такое финансирование позволит Дании достичь показателя в минимум 2% ВВП расходов на оборону, согласованного государствами-членами НАТО.

"В течение всей войны Дания была верным сторонником Украины, и когда мы сейчас усиливаем нашу поддержку – как в 2023 году, так и выделяя значительные средства в 2025-2027 годах, мы посылаем четкий сигнал, что украинцы могут рассчитывать на поддержку Дании в долгосрочной перспективе" , – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Помощь Украине от Дании

Недавно Дания выделила Украине новый пакет финансовой помощи на общую сумму более 40 млн. долларов. Большая часть средств пойдет на восстановление и области.

В конце октября Копенгаген выделил пакет военной помощи Украине на сумму более полумиллиарда долларов. В него вошли танки, боеприпасы и дроны.

Также Скандинавская страна сняла хранившиеся в музеях танки Leopard 1A5 для обучения украинских бойцов. Машины оказались в лучшем техническом состоянии, чем на складах.

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