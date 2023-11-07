Данія виділила понад 40 млн доларів для відновлення України
Данія виділила Україні новий пакет фінансової допомоги на загальну суму 42,9 млн доларів. Переважно ці гроші підуть на відновлення Миколаєва та області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
"Затвердили новий пакет допомоги для України на 42,9 мільйона доларів, з головною увагою на Миколаєві та області. Важливо продовжувати відновлення регіону, посилювати його підготовку до зими", - сказав віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.
У пакеті допомоги серед іншого передбачили закупівлю та монтаж обладнання для теплопостачання, водопостачання, централізованого опалення, підтримку реконструкції критичного соціальної інфраструктури та цивільних установ у регіоні.
Данія взяла шефство над Миколаївською областю
Данія взяла на себе провідну роль у відновленні Миколаєва.
7 березня 2023 року було укладено меморандум про створення партнерства Данії, Миколаєва та Миколаївської області. Співпраця зосереджена на восьми напрямках: інфраструктура, ефективне управління, морська галузь, транспорт, міське планування, розвиток малого та середнього бізнесу, зелений перехід, молодь і культура.
Допомога від Данії
Нещодавно Данія виділила пакет військової допомоги Україні на суму в понад півмільярда доларів. До нього увійшли танки, боєприпаси і дрони.
Також повідомлялося, що Данія взяла танки Leopard 1A5, які зберігалися у музеях, для навчання українських бійців. Машини виявилися у кращому технічному стані, ніж ті, що на складах.
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