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Данія виділила понад 40 млн доларів для відновлення України

Вівторок 07 листопада 2023 20:19
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Данія виділила понад 40 млн доларів для відновлення України Фото: Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Данія виділила Україні новий пакет фінансової допомоги на загальну суму 42,9 млн доларів. Переважно ці гроші підуть на відновлення Миколаєва та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Затвердили новий пакет допомоги для України на 42,9 мільйона доларів, з головною увагою на Миколаєві та області. Важливо продовжувати відновлення регіону, посилювати його підготовку до зими", - сказав віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

У пакеті допомоги серед іншого передбачили закупівлю та монтаж обладнання для теплопостачання, водопостачання, централізованого опалення, підтримку реконструкції критичного соціальної інфраструктури та цивільних установ у регіоні.

Данія взяла шефство над Миколаївською областю

Данія взяла на себе провідну роль у відновленні Миколаєва.

7 березня 2023 року було укладено меморандум про створення партнерства Данії, Миколаєва та Миколаївської області. Співпраця зосереджена на восьми напрямках: інфраструктура, ефективне управління, морська галузь, транспорт, міське планування, розвиток малого та середнього бізнесу, зелений перехід, молодь і культура.

Допомога від Данії

Нещодавно Данія виділила пакет військової допомоги Україні на суму в понад півмільярда доларів. До нього увійшли танки, боєприпаси і дрони.

Також повідомлялося, що Данія взяла танки Leopard 1A5, які зберігалися у музеях, для навчання українських бійців. Машини виявилися у кращому технічному стані, ніж ті, що на складах.

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