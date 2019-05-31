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Данилюк анонсировал заседание СНБО по Донбассу

Новости » Политика    31.05.2019 - 19:16
Данилюк анонсировал заседание СНБО по Донбассу
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Данилюк анонсировал заседание СНБО по вопросам энергетики

Следующее полноценное заседание СНБО будет посвящено проблеме Донбасса. Об этом по итогам сегодняшнего совещания заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, Данилюк добавил, что СНБО решил дать две недели участникам сегодняшнего заседания для подготовки предложений по решению проблем в энергетике.

"Сегодня было совещание. Первое полноценное заседание будет посвящено проблемам на Востоке…с войной на Востоке. После этого будет еще одно заседание по вопросам энергетики", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел первое под своим председательством заседание Совета национальной безопасности и обороны. Он созвал СНБО из-за проблем угольной отрасли. На совещании по энергетической безопасности Зеленский напомнил, что два года назад погибли 8 горняков на шахте "Степная" ("Львовуголь"), а в этом году на оккупированной части Луганской области погибли 17 человек на шахте "Схидкарбон".

Ранее Александр Данилюк заявил, что с 31 мая заседания Совета будут проходить в новом формате. По его словам, СНБО теперь будет собираться на совещания.

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