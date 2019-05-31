Данилюк анонсировал изменение формата заседаний СНБО

Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Данилюк заявил, что планирует усилить аналитическую функцию СНБО

Начиная с 31 мая будет введен новый формат работы Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил секретарь РНБО Александр Данилюк в эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, под председательством президента Владимира Зеленского вместо заседаний будут проходить совещания СНБО.

"Это не будет новый формат заседания. Завтра мы вводим новый формат работы, который также предусмотрен законом. Это совещание членов СНБО под председательством президента. Мы будем выделять темы, которые являются важными для государства. Хочу анонсировать, как будет меняться работа. Во-первых, я хочу усилить аналитическую функцию СНБО. Мы будем искать сейчас сильных аналитиков, которые смогут принять вызовы, которые стоят перед государством. Мы будем собирать резюме на сайте СНБО", - заявил Данилюк.

По его словам, новый формат будет также призван улучшить сотрудничество президента и членов СНБО с правительством.

"Мы хотим, чтобы сейчас был более открытый диалог с Кабинетом министров. Мы услышали позицию премьер-министра, который настроен на конструктивное сотрудничество и это совпадает с позицией президента", - добавил он.

Напомним, ранее Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты СНБО исчезли серверы с секретной информацией. Данилюк отметил, что еще месяц назад, на всех стенах висели большие мониторы, которые были подключались к серверам.

После этих заявлений следователи ГБР начали досудебное расследование относительно возможной потери должностными лицами администрации президента Украины серверы с секретной информацией.