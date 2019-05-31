Данилюк анонсував засідання РНБО по Донбасу

Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Данилюк анонсував засідання РНБО з питань енергетики

Наступне повноцінне засідання РНБО буде присвячене проблемі Донбасу. Про це за підсумками сьогоднішньої наради заявив секретар РНБО Олександр Данилюк, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, Данилюк додав, що РНБО вирішив дати два тижні учасникам сьогоднішнього засідання для підготовки пропозицій щодо вирішення проблем в енергетиці.

"Сьогодні була нарада. Перше повноцінне засідання буде присвячене проблемам на Сході...з війною на Сході. Після цього буде ще одне засідання з питань енергетики", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів перше під своїм головуванням засідання Ради національної безпеки і оборони. Він скликав РНБО через проблеми вугільної галузі. На нараді з енергетичної безпеки Зеленський нагадав, що два роки тому загинули 8 гірників на шахті "Степова" ("Львіввугілля"), а в цьому році на окупованій частині Луганської області загинули 17 осіб на шахті "Схидкарбон".

Раніше Олександр Данилюк заявив, що з 31 травня засідання Ради будуть проходити у новому форматі. За його словами, РНБО тепер буде збиратися на наради.