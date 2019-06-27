Данилюк анонсировал новую Стратегию кибербезопасности

В Украине планируют разработать новую Стратегию кибербезопасности по итогам проверки государственных ресурсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.

Данилюк напомнил, что в этом году согласно решению СНБО государственные электронные информационные ресурсы пройдут обзор состояния киберзащиты.

"По его результатам будет подготовлена новая Стратегия кибербезопасности. У нашей страны есть пятилетний опыт противостояния с мощным врагом в киберпространстве, он пригодится при формировании нового плана", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.

До этого стало известно, что Украина продлила действие двух соглашений о сотрудничестве с США. В соглашениях речь идет о развитии кибербезопасности, помощи в антикоррупционной деятельности, реформировании финансового сектора и развитии конкурентной экономики.