Данилюк анонсував нову Стратегію кібербезпеки

В Україні планують розробити нову Стратегію кібербезпеки за підсумками перевірки державних ресурсів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Данилюка.

Данилюк нагадав, що в цьому році згідно з рішенням РНБО державні електронні інформаційні ресурси пройдуть огляд стану кіберзахисту.

"За його результатами буде підготовлена нова Стратегія кібербезпеки. У нашої країни є п'ятирічний досвід протистояння з потужним ворогом в кіберпросторі, він стане в нагоді при формуванні нового плану", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський призначив Данилюка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

До цього стало відомо, що Україна продовжила дію двох угод про співпрацю з США. В угодах йдеться про розвиток кібербезпеки, допомогу в антикорупційній діяльності, реформуванні фінансового сектору та розвитку конкурентної економіки.