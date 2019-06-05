Украина продлила действие двух соглашений о сотрудничестве с США

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Украина продлила действие договоров до 2025 года

Правительство приняло инициированное Министерством экономического развития и торговли Украины решение о продлении действия двух соглашений между Украиной и США до 2025 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В рамках соглашений с 2014 года правительство США выделило более 200 млн долларов на поддержку приоритетных секторов развития Украины. В частности, в рамках соглашения о содействии прозрачным процессам управления при широком участии общин, правительство США выделило более 62 млн долларов, которые были направлены на реализацию проектов.

В рамках соглашения об устойчивом экономическом развитии правительство США выделило более 139 млн долларов для реализации проектов для повышения доступности инвестиций для нужд среднего класса, укрепления потенциала частного сектора экономики, повышения уровня энергетической безопасности Украины, увеличения объемов сельскохозяйственного производства на основе реформ.

Продление действия соглашений позволит определить новые направления помощи до 2025 года. В частности речь идет о развитии кибербезопасности, антикоррупционной деятельности, реформировании финансового сектора, развитии конкурентной экономики.

Напомним, в Палате представителей Конгресса США представили проект закона, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение военной помощи и предоставлении статуса главного военно-политического союзника США.

Добавим, ранее Сенат Соединенных Штатов Америки предложил увеличить до 300 млн долларов и существенно расширить политику помощи по безопасности Украине в оборонном бюджете на 2020 год.