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Данилюк стал руководителем Наццентра кибербезопасности

Новости » Политика    19.06.2019 - 17:41
Данилюк стал руководителем Наццентра кибербезопасности
Фото: Александр Данилюк (Виталий Носач/РБК-Украина)

Об этом свидетельствует соответствующий указ Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк назначен руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. Об этом свидетельствует указ президента Владимира Зеленского №415/2019, опубликованный на сайте Администрации главы государства.

Так, соответствующим указом вносятся изменения в указ президента Украины от 7 июня 2016 года №242.

"На замену статьи 2 указа президента Украины от 7 июня 2016 № 242 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" назначить Данилюка Александра Александровича - секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - указано в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее президент назначил новое руководство Нацгвардии. В частности, Зеленский подписал указ о назначении Николая Балана командующим Национальной гвардии.

Как писало РБК-Украина, глава государства также назначил нового главу Государственной пограничной службы - Сергея Дейнеко. Отметим, он был начальником Луганского пограничного отряда до июня 2014 года. После работал в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийкибербезопасностьАлександр Данилюк
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