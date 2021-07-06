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Данилов о законе об олигархах: если не сработает, у Зеленского есть не только план "Б"

Автор: Юлия Струк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у президента Владимира Зеленского есть не только план "Б" в случае, если закон об олигархах не сработает. По его словам, необходимо принятие еще ряда законов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Forbes.

"У Владимира Зеленского есть не только план Б - у него полный алфавит. Если нужно, то мы и до буквы "Я" дойдем. Однако без законов двигаться не сможем: нужны законы о лоббизме и антитрастовое законодательство, в которых будет прописано, под действие каких законов будут подпадать олигархи", - отметил Данилов.

Напомним, 1 июля Верховная рада приняла за основу закон президента Владимира Зеленского об олигархах. Народные депутаты поддержали проект закона №5599.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал доработать проект об олигархах, поскольку документ не соответствует Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.

Больше о планах главы государства по олигархам читайте в нашем материале "Олигархи в законе. Как Зеленский хочет ограничить крупнейших бизнесменов".

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