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Данілов про закон про олігархів: якщо не спрацює, у Зеленського є не тільки план "Б"

Автор: Юлія Струк

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що у президента Володимира Зеленського є не тільки план "Б" у випадку, якщо закон про олігархів не спрацює. За його словами, необхідне прийняття ще ряду законів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Forbes.

"У Володимира Зеленського є не тільки план Б - у нього повний алфавіт. Якщо потрібно, то ми й до букви "Я" дійдемо. Однак без законів рухатися не зможемо: потрібні закони про лобізм та антитрастове законодавство, в яких буде прописано, під дію яких законів підпадатимуть олігархи", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, 1 липня Верховна рада схвалила за основу закон президента Володимира Зеленського про олігархів. Народні депутати підтримали проект закону №5599.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань інтеграції України в ЄС рекомендував доопрацювати проект про олігархів, оскільки документ не відповідає Угоді про асоціацію України з ЄС.

Більше про плани глави держави по олігархам читайте в нашому матеріалі "Олігархи в законі. Як Зеленський хоче обмежити найбільших бізнесменів".

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