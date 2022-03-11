Данилов о возможности вторжения Беларуси: думаем, что Лукашенко до этого не дойдет, но готовы

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал информацию о возможном вторжении Беларуси на территорию Украины. По его словам, это опасно, однако украинские военные готовы к этому.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова.
"Мы держим ситуацию на контроле. Понимаем, что для нас это опасная ситуация, если белорусы присоединятся к России, но мы к этому готовы",- заявил Данилов.
По словам секретаря СНБО, украинские военные не провоцируют Беларусь, однако понимают, что самолеты отправлялись именно с ее аэродромов.
"Мы думаем, что сам "руководитель" Беларуси до этого не дойдет. Но, если он сделает хоть один шаг через нашу границу, мы будем давать отпор", - добавил Данилов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, Беларусь может атаковать Украину сегодня в 21:00.
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