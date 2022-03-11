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Данілов про можливість вторгнення Білорусі: думаємо, що Лукашенко до цього не дійде, але готові

Автор: Сергій Пишкін

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував інформацію щодо можливого вторгнення Білорусі на територію України. За його словами, це є небезпечно, однак українські військові готові до цього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Ми тримаємо ситуацію на контролі. Розуміємо, що для нас це небезпечна ситуація, якщо білоруси приєднаються до Росії, але ми до цього готові",- заявив Данілов.

За словами секретаря РНБО, українські військові не провокують Білорусь, однак розуміють, що літаки відправлялися саме з її аеродромів.

"Ми думаємо, що сам "керівник" Білорусі до цього не дійде. Але, якщо він зробить хоч один крок через наш кордон, ми будемо давати відсіч", - додав Данілов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Білорусь може атакувати Україну сьогодні о 21:00.

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