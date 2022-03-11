Беларусь может атаковать Украину сегодня вечером, - Центр стратегических коммуникаций

Беларусь может атаковать Украину сегодня вечером в 21:00 . Это может произойти после преднамеренной провокации после распоряжения президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Не исключено, что они могли отдать такие распоряжения: Путин - совершить провокацию, обстрел российскими самолетами в районе ГКУ со стороны Украины белорусской территории; Лукашенко - готовить вторжение ВС РБ в Украину", - пишет пресс-служба.

Стоит добавить, что другие профильные органы, а именно разведка, Минобороны и генштаб пока не подтвердили информацию и не заявляли подобного.