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Данілов відповів на "перемир’я": ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі

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Україна, Четвер 05 січня 2023 19:50
Данілов відповів на "перемир’я": ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Пропозиція про перемир'я напередодні Різдва з боку Кремля не більше, ніж лицемірство, якому вірити не можна. Тим більше, що проклемлівська влада взагалі не має жодного відношення до християнства після численних вбивств українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Яке відношення до християнського свята Різдва має зграя дрібних кремлівських чортів-іблісів? Хто повірить мерзоті, яка вбиває дітей, обстрілює пологові будинки, катує полонених? Режим припинення вогню? Брехня та лицемірство. Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі", - пообіцяв він.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не буде вести жодних переговорів з Росією про "різдвяне перемир'я".

Як повідомлялося, своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк на пропозицію російської сторони про перемир'я на Різдво заявив, що перемир'я для Росії може розпочатися лише тоді, коли вона виведе окупаційні війська з усієї території України.

Нагадаємо, патріарх Кирило цинічно закликав до нібито "різдвяного перемир'я". А російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на Різдво.

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