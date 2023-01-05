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Данилов ответил на "перемирие": мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи

Новина українською →
Украина, Четверг 05 января 2023 19:50
Данилов ответил на "перемирие": мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Предложение о перемирии в канун Рождества со стороны Кремля не больше, чем лицемерие, которому верить нельзя. Тем более, что проклемлевские власти вообще не имеют никакого отношения к христианству после многочисленных убийств украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Какое отношение к христианскому празднику Рождества имеет стая мелких кремлевских чертей-иблисов? Кто поверит мерзости, которая убивает детей, обстреливает роддома, пытает пленных? Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи", - пообещал он.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о "рождественском перемирии".

Как сообщалось, в свою очередь, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на предложение российской стороны о перемирии на Рождество заявил, что перемирие для России может начаться только тогда, когда она выведет оккупационные войска со всей территории Украины.

Напомним, патриарх Кирилл цинично призвал к якобы "рождественскому перемирию". При этом российский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на Рождество.

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