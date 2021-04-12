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Правозащитники сообщили о ситуации в ОРДЛО из-за подготовки оккупантов к боевым действиям

Новина українською → Донбасс, Понедельник 12 апреля 2021 11:04
Правозащитники сообщили о ситуации в ОРДЛО из-за подготовки оккупантов к боевым действиям Фото: оккупанты нагнетают обстановку в ОРДЛО среди местного населения (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе оккупационные администрации продолжают подготовку к боевым действиям. Местное население массово пытается выехать, а в некоторых городах появился спрос на аренду жилья людьми с русским акцентом.

Об этом заявили в Восточной правозащитной группе.

По информации правозащитников в Макеевке, Антраците и Лутугино оккупанты проводили информационную работу среди местного населения о том, что большая концентрация военных из РФ связана с предстоящей "военной агрессией" Украины.

На этом фоне на продовольственных рынках ОРДЛО начался ажиотаж.

"Местные скупают спички, соль и крупы", - пояснили правозащитники.

Также сообщается, что с пятницы по воскресенье наблюдаются огромные очереди на выезд из ОРДЛО на контрольных пунктах пропуска "Изварино" и "Мариновка". По словам некоторых жителей, они выезжают, чтобы пересидеть очередной кризис.

"В Алчевске и Луганске (другие города проверяем), появился спрос на аренду квартир, квартиросъемщиками выступают люди с акцентом РФ", - добавили правозащитники.

Напомним, Российская Федерация начала стягивать войска к украинской границе. В связи с этим Украина инициировала в ОБСЕ специальное заседание.

Как сообщили в Белом доме, Российская Федерация сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года.

При этом в Кремле заявили, что стягивание российских войск не означает, что Россия допускает возможность войны с Украиной.

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