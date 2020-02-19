Данилов: Украина хочет прекратить войну на Донбассе без потери территорий

Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Данилов заявил, что это есть в стратегии по нацбезопасности Украины

Прекращение конфликта на Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу "Украина 24".

Данилов отметил, что на заседании СНБО была принята Стратегия национальной безопасности и обороны Украины, где все четко прописано.

"Прекращение войны не может сопровождаться тем, что Украина будет терять свои территории или суверенитет", - сказал он.

Данилов также рассказал, что в Луганске у него живет 88-летняя мать, которой он каждый день звонит по телефону. По его словам, "она хочет увидеть внуков, чтобы мы встречались, чтобы мы жили вместе, это очень сложный вопрос".

"Наш президент делает все необходимое для того, чтобы закончить войну. Вы знаете, потому что это для нас очень сложный вопрос, который есть сегодня на территории Донецкой и Луганской областей. И нам надо в этом вопросе ставить точку", - заявил Данилов.

Отметим, вчера на заседании СНБО обсудили наступление боевиков на Донбассе, ситуацию с коронавирусом, утверждение стратегии нацбезопасности Украины и основные показатели государственного оборонного заказа на 2020.