Данілов: Україна хоче припинити війну на Донбасі без втрати територій

Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

Данілов заявив, що це є у стратегії нацбезпеки України

Припинення конфлікту на Донбасі не може супроводжуватися втратою територій для України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

Данілов зазначив, що на засіданні РНБО була прийнята Стратегія національної безпеки і оборони України, де все чітко прописано.

"Припинення війни не може супроводжуватися тим, що Україна буде втрачати свої території або суверенітет", - сказав він.

Данілов також розповів, що в Луганську у нього живе 88-річна мати, якій він кожен день телефонує. За його словами, "вона хоче побачити онуків, щоб ми зустрічалися, щоб ми жили разом, це дуже складне питання".

"Наш президент вживає всіх необхідних заходів для того, щоб закінчити війну. Ви знаєте, тому що це для нас дуже складне питання, яке є сьогодні на території Донецької та Луганської областей. І нам треба в цьому питанні ставити крапку", - заявив Данілов.

Зазначимо, вчора на засіданні РНБО обговорили наступ бойовиків на Донбасі, ситуацію з коронавірусом, затвердження стратегії нацбезпеки України та основні показники державного оборонного замовлення на 2020.