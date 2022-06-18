Данилов об угрозе ядерного удара по Украине: мы готовы к любому сценарию

Украина готова к применению Россией ядерного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова для The Globe and Mail.
Российская армия продолжает медленно продвигаться на востоке, а президент России Владимир Путин все еще намерен завоевать больше украинских территорий.
Данилов заявил, что Украина готовится к нарушению Россией новых правил, включая использование химического, биологического или даже тактического ядерного оружия.
"Мы готовы к любому сценарию", - сказал он.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что победа Украины не приведет к ядерной войне.
Кроме того, Путин заявил, что РФ не угрожает ядерным оружием, но может его применить для защиты суверенитета страны.