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Данілов про загрозу ядерного удару по Україні: ми готові до будь-якого сценарію

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна готова до застосування Росією ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова для The Globe and Mail.

Російська армія продовжує повільно просуватися на сході, а президент Росії Володимир Путін все ще має намір завоювати більше українських територій.

Данілов заявив, що Україна готується до порушення Росією нових правил, включаючи використання хімічної, біологічної або навіть тактичної ядерної зброї.

"Ми готові до будь-якого сценарію", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, міністр іноземних справ Дмитро Кулеба вважає, що перемога України не призведе до ядерної війни.

Крім того, Путін заявив, що РФ не погрожує ядерною зброєю, але може її застосувати для захисту суверенітету країни.

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Олексій ДаніловЯдерна зброя