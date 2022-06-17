Победа Украины не приведет к ядерной войне, - Кулеба
Победа Украины в войне против России не приведет к ядерной войне, несмотря на беспокойство Запада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Дмитрия Кулебу.
Он считает, что некоторые западные государства остерегаются слишком сильно помогать Украине, потому что боятся действий президента РФ Владимира Путина в случае его полного поражения на поле боя.
Кулеба отметил, что, по мнению лидеров западных стран, российский президент может начать новые кампании международной агрессии. Они беспокоятся, что Путин станет опаснее и с ним будет труднее иметь дело. Некоторые опасаются, что он может даже использовать ядерный арсенал своей страны.
"Но Путин не настроен на самоубийство; победа Украины не приведет к ядерной войне. Такие опасения могут сознательно подогреваться самим Кремлем в стратегических целях. Путин - мастер газлайтингу, и я уверен, что сами россияне распространяют беспокойство о загнанном в угол Путина, чтобы ослабить поддержку Запада Украине", - написал Кулеба.
Напомним, первый замглавы МВД Евгений Енин считает, что не стоит переоценивать угрозу ядерного удара со стороны РФ, однако готовиться надо к самому худшему сценарию.
При этом посол России исключил применение тактического ядерного оружия в Украине.