Победа Украины не приведет к ядерной войне, - Кулеба

Победа Украины в войне против России не приведет к ядерной войне, несмотря на беспокойство Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Дмитрия Кулебу .

Он считает, что некоторые западные государства остерегаются слишком сильно помогать Украине, потому что боятся действий президента РФ Владимира Путина в случае его полного поражения на поле боя.

Кулеба отметил, что, по мнению лидеров западных стран, российский президент может начать новые кампании международной агрессии. Они беспокоятся, что Путин станет опаснее и с ним будет труднее иметь дело. Некоторые опасаются, что он может даже использовать ядерный арсенал своей страны.

"Но Путин не настроен на самоубийство; победа Украины не приведет к ядерной войне. Такие опасения могут сознательно подогреваться самим Кремлем в стратегических целях. Путин - мастер газлайтингу, и я уверен, что сами россияне распространяют беспокойство о загнанном в угол Путина, чтобы ослабить поддержку Запада Украине", - написал Кулеба.