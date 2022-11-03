Данілов про удари по енергооб'єктах: ми готувалися, росіяни не зможуть нас ні до чого примусити

В Україні була проведена перевірка енергетичної системи, її було підготовано до військових дій. До того ж, за потреби, країні нададуть допомогу з постачанням електрики.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова е ефірі телемарафону.

Росія намагається знищити інфраструктуру України. Через це наразі застосовуються відключення електроенергії по території країни.

"Але я хочу зауважити, що це війна і ми маємо бути готовими до цих речей. Ми готувалися, наша енергетична система дуже потужно готувалася до військових дій, у тому числі, була ретельна перевірка", - сказав Данілов.

Секретар РНБО нагадав, що Україна приєдналася до енергосистеми Європи, і за необхідності, нашій державі буде надана допомога з постачанням електрики.

Окрім того, за його словами, ведеться велика робота, аби добитися постачання Україні трансформаторів, а також великих станцій, які виробляють енергетику.

"Я впевнений, що світ буде допомагати чим далі, тим більше. Ворог не зможе в такий спосіб примусити нас до тих речей, на які він сподівається. Весь цивілізований світ нам допомагає", - додав Данілов.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни Росія 103 рази атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Окрім того, вчорашні обстріли окупантів ускладнили ситуацію в енергосистемі України. Тому сьогодні знову очікуються аварійні відключення світла в низці областей.

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