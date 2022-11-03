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Данилов по ударам по энергообъектам: мы готовились, россияне не смогут нас ни к чему принудить

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Четверг 03 ноября 2022 13:06
Данилов по ударам по энергообъектам: мы готовились, россияне не смогут нас ни к чему принудить Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине была проведена проверка энергетической системы, она была подготовлена к военным действиям. К тому же, при необходимости стране окажут помощь с поставкой электричества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

Россия пытается уничтожить инфраструктуру Украины. Поэтому применяются отключения электроэнергии по территории страны.

"Но я хочу заметить, что это война и мы должны быть готовы к этим вещам. Мы готовились, наша энергетическая система очень мощно готовилась к военным действиям, в том числе, была тщательная проверка", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, что Украина присоединилась к энергосистеме Европы, и при необходимости, нашему государству будет предоставлена помощь по поставкам электричества.

Кроме того, по его словам, ведется большая работа, чтобы добиться поставок Украине трансформаторов, а также больших станций, которые производят энергетику.

"Я уверен, что мир будет помогать чем дальше, тем больше. Враг не сможет таким образом принудить нас к тем вещам, на которые он надеется. Весь цивилизованный мир нам помогает", - добавил Данилов.

Отметим, что с начала полномасштабной войны Россия в 103 раза атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, вчерашние обстрелы оккупантов осложнили ситуацию в энергосистеме Украины. Поэтому сегодня снова ожидаются аварийные отключения света в ряде областей.

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Электроэнергия Алексей Данилов СНБО
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