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Росіяни з початку війни понад 100 разів атакували об'єкти енергетики в Україні

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Україна, Середа 02 листопада 2022 10:17
Росіяни з початку війни понад 100 разів атакували об'єкти енергетики в Україні Фото: окупанти понад 100 разів вдарили по об'єктах енергетики (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія з початку повномасштабної війни 103 рази атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури України. Тільки за останній місяць ворог обстріляв об'єкти у понад половині областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на енергетичну компанію YASNO в Facebook.

З 10 жовтня російські війська атакували об'єкти енергетики у 14 регіонах нашої країни. Зокрема, у Львівській, Житомирській, Київській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Хмельницькій, Запорізькій та Черкаській областях, а також у столиці.

Енергетикам знадобилося від 3 до 25 годин для ліквідації наслідків ворожих обстрілів.

"Кожна година несла та несе виклики. Але з вашою підтримкою та розумним споживанням електроенергії енергетичний фронт все витримає", - йдеться у повідомленні.
Росіяни з початку війни понад 100 разів атакували об'єкти енергетики в Україні

Фото: окупанти понад 100 разів вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури (facebook.com/yasno.com.ua)

Нагадаємо, сьогодні у північних, центральних та східних областях України будуть погодинні відключення світла.

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