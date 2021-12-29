UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Данилов о требованиях России к НАТО: добилась того, чего хотела

Автор: Валерия Полищук

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что власти России добились того, чего хотели. В частности, прямых переговоров с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Настоящее время".

"Российская Федерация добилась того, чего она хотела. Она хотела прямых переговоров с Соединенными Штатами. Россия этот вопрос решила. Сейчас, когда она объявила фактический ультиматум Соединенным Штатам, фактический ультиматум странам НАТО, будем наблюдать, как будут развиваться эти события", - заявил он.

Напомним, ранее в Белом доме назвали дату переговоров с Россией. Переговоры назначили на 10 января.

Добавим, что 7 декабря Байден и Путин провели переговоры в видеоформате, которые продолжались более двух часов. Лидеры обсудили ряд вопросов, включая угрозу российского вторжения в Украину.

Кроме того, Россия выдвинула НАТО и США свои "предложения" по обеспечению безопасности в Европе. Москва, в частности, требует, чтобы НАТО отказалось принимать в свой состав Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей ДаниловРоссийская ФедерацияНАТОСоединенные Штаты Америки