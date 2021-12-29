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Данілов про вимоги Росії до НАТО: домоглася того, чого хотіла

Автор: Валерія Поліщук

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що влада Росії домоглися того, чого хотіли. Зокрема, прямих переговорів зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Настоящее время".

"Російська Федерація домоглася того, чого вона хотіла. Вона хотіла прямих переговорів зі Сполученими Штатами. Росія це питання вирішила. Зараз, коли вона оголосила фактичний ультиматум Сполученим Штатам, фактичний ультиматум країнам НАТО, будемо спостерігати, як будуть розвиватися ці події", - заявив він.

Нагадаємо, раніше у Білому домі назвали дату переговорів з Росією. Переговори призначили на 10 січня.

Додамо, що 7 грудня Байден і Путін провели переговори у відеоформаті, які тривали більше двох годин. Лідери обговорили низку питань, включаючи загрозу російського вторгнення в Україну.

Крім того, Росія висунула НАТО і США свої "пропозиції" щодо забезпечення безпеки в Європі. Москва, зокрема, вимагає, щоб НАТО відмовилося приймати до свого складу Україну.

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