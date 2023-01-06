Данілов розповів, як світ повірив в Україну після російського вторгнення
Світ кардинально змінив ставлення до України після повномасштабного російського вторгнення. Різні країни почали надавати українській армії потужне озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook секретаря РНБО Олексія Данілова.
За його словам, світ повірив в Україну. Так, ще у лютому 2022 року в Україні була партизанська війна. Тоді військові отримали на озброєння NLAW, Stinger, Javelin.
"Червень 2022 року. Оборона-контрнаступальна війна: HIMARS, MLRS, гаубиці M777, ракети Harpoon, снаряди GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS, САУ CAESAR, самохідна гаубиця AHS Krab", - написав Данілов.
Секретар РНБО заявив, що у 2023 році Україну чекає “наступальна війна:”.
"2023 рік. Наступальна війна: БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, Patriot. І багато чого іншого - менш публічного й зовсім не публічного", - написав він.
Окрім цього він анонсував четвертий етап війни, коли на Росію чекає справедливість та відплата. При цьому Україна буде розробляти свою ракетну та дронову програми.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не буде вести жодних переговорів з Росією про "різдвяне перемир'я".
Як повідомлялося, своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк на пропозицію російської сторони про перемир'я на Різдво заявив, що перемир'я для Росії може розпочатися лише тоді, коли вона виведе окупаційні війська з усієї території України.
Також після розмови Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона стало відомо, що Франція передасть Україні легкі танки та бронетранспортери Bastion.
А президент США Джо Байден підтвердив повідомлення ЗМІ щодо планів передати Україні бойові машини Bradley.