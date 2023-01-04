Не лише танки. Зеленський розповів про розмову з Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Зокрема лідери двох країн домовилися працювати над реалізацією формули світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського у Twitter .

Глава держави підтвердив, що Франція передасть Україні легкі танки та бронетранспортери Bastion.

"Провів тривалу і детальну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо поточної ситуації. Подякував за рішення передати Україні легкі танки та Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами у цьому ж напрямку. Погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних спроможностей" , - повідомив Зеленський.

Зазначимо, що французькі бронетранспортери Bastion призначені для сил спеціального призначення. Вони мають меншу вагу (10 тонн) та перевозять 5 екіпірованих солдатів. Бронетранспортери озброєні 12,7-мм важким кулеметом і можуть нести 3 додаткові середні кулемети.

Нагадаємо, раніше французькі ЗМІ повідомили, що Макрон пообіцяв Зеленському передати легкі бойові танки.

Крім того, Макрон пообіцяв допомагати Україні до самої перемоги у війні над Росією.

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