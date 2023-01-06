Данилов рассказал, как мир поверил в Украину после российского вторжения
Мир кардинально изменил отношение к Украине после полномасштабного российского вторжения. Разные страны начали оказывать украинской армии мощное вооружение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook секретаря СНБО Алексея Данилова.
По его словам, мир поверил в Украину. Да, еще в феврале 2022 года в Украине была партизанская война. Тогда военные получили на вооружение NLAW, Stinger, Javelin.
"Июнь 2022 года. Оборона-контрнаступательная война: HIMARS, MLRS, гаубицы M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ПВО IRIS, САУ CAESAR, самоходная гаубица AHS
Секретарь СНБО заявил, что в 2023 году Украину ждет "наступательная война:".
"2023 год. Наступательная война: БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, Patriot. И многое другое - менее публичное и совсем не публичное", - написал он.
Кроме этого он анонсировал четвертый этап войны, когда Россию ждет справедливость и возмездие. При этом Украина будет разрабатывать свою ракетную и дроновую программы.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о "рождественском перемирии" .
Как сообщалось, в свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк по предложению российской стороны о перемирии на Рождество заявил, что перемирие для России может начаться только тогда, когда она выведет оккупационные войска со всей территории Украины .
После разговора Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона стало известно, что Франция передаст Украине легкие танки и бронетранспортеры Bastion.
А президент США Джо Байден подтвердил сообщение СМИ по поводу планов передать Украине боевые машины Bradley.