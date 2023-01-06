Данилов рассказал, как мир поверил в Украину после российского вторжения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook секретаря СНБО Алексея Данилова.

По его словам, мир поверил в Украину. Да, еще в феврале 2022 года в Украине была партизанская война. Тогда военные получили на вооружение NLAW, Stinger, Javelin.

"Июнь 2022 года. Оборона-контрнаступательная война: HIMARS, MLRS, гаубицы M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ПВО IRIS, САУ CAESAR, самоходная гаубица AHS

Секретарь СНБО заявил, что в 2023 году Украину ждет "наступательная война:".

"2023 год. Наступательная война: БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, Patriot. И многое другое - менее публичное и совсем не публичное", - написал он.

Кроме этого он анонсировал четвертый этап войны, когда Россию ждет справедливость и возмездие. При этом Украина будет разрабатывать свою ракетную и дроновую программы.