Данилов о России: мы еще увидим ее развал

Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Данилов заявил, что Россия находится в сложном положении

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Россия находится в сложном положении и мы еще увидим ее развал. Об этом он заявил в интервью изданию liga.net.

Данилов отметил, что у России сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем. Поэтому президент РФ Владимир Путин выбирает внешнего врага для объединения россиян.

"Россия находится в сложном положении. Мы еще увидим ее развал. Сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем... Путин это понимает и поэтому выбирает внешнего врага. Сначала это были грузины, теперь мы. Без внешнего врага он не может объединить то, что они называют россиянами", - заявил он.

По его словам, все будет зависеть от цен на нефть и газ и влияния коронавируса на Китай.

"Очень много вопросов по газу. Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен", - добавил он.

Отметим, президент России Владимир Путин считает важным уважать национальное самосознание украинцев. Он также призывал "не забывать об общей истории двух стран".

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия будет добиваться прекращения якобы дискриминации русскоязычных граждан Украины.