ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Данілов про Росію: ми ще побачимо її розвал

Новини » Політика     25.02.2020 - 10:20
Данілов про Росію: ми ще побачимо її розвал
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

Данилов заявив, що Росія перебуває в складному становищі

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Росія перебуває в складному становищі і ми ще побачимо її розвал. Про це він заявив в інтерв'ю виданню liga.net.

Данилов зазначив, що у Росії складні релігійні питання, демографічні проблеми, відносини з Китаєм. Тому президент РФ Володимир Путін вибирає зовнішнього ворога для об'єднання росіян.

"Росія знаходиться в складному становищі. Ми ще побачимо її розвал. Складні релігійні питання, демографічні проблеми, відносини з Китаєм ... Путін це розуміє і тому вибирає зовнішнього ворога. Спочатку це були грузини, тепер ми. Без зовнішнього ворога він не може об'єднати те, що вони називають росіянами ", - заявив він.

За його словами, все буде залежати від цін на нафту і газ та впливу коронавірусу на Китай.

"Дуже багато питань по газу. Точно буде боротьба за арктичний шельф. І чи зможе Росія витримати цю гонку? Я не впевнений", - додав він.

Зазначимо, президент Росії Володимир Путін вважає важливим поважати національну самосвідомість українців. Він також закликав "не забувати про спільну історію двох країн".

До цього міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що Росія буде домагатися припинення нібито дискримінації російськомовних громадян України.

Данілов виключив постачання води в окупований Крим У РНБО є три закриті версії по авіакатастрофі в Ірані
Новини України РНБОРосійська Федераціяразвал
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся