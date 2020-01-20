Сайдик ответил на вопрос, кто является сторонами вооруженного конфликта на Донбассе

Фото: Мартин Сайдик (unmultimedia.org)

Сторонами конфликта на Донбассе Украина и Россия, сказал бывший представитель главы ОБСЕ в Украине

Експредставник председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик, который в прошлые годы принимал участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске, ответил на вопрос - кто является сторонами конфликта на Донбассе. Об этом говорится в итервью Сайдика российскому "Коммерсанту".

По его словам, подписи украинского и российского представителей под минскими соглашениями подтверждают, что Украина и Россия являются сторонами вооруженного конфликта, который продолжается шестой год на Донбассе. Отвечая на вопрос, он пояснил:

"Если посмотрите на минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи Хайди Тальявини (бывший глава миссии ОБСЕ в контактной группе, - ред.), Леонида Кучмы (второго президента Украины, - ред.) и Михаила Зурабова (бывший посол РФ в Украине, - ред.) . Затем пропущена расстояние и есть Захарченко и Плотницкий. Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху", - заявил Сайдик, добавив, что в России "об этом не хотят и слышать".

Сайдик также уточнил, что попытки России считать себя посредником неуместны: "Тогда надо сказать, что она не выполняет роль посредника".

Возьмем последний закон так называемой "ЛНР" о так называемой границе: о том, что государственная граница - это вся область. Считает ли Россия, что это совместимо с минскими соглашениями, в которых говорится про отдельные районы Донецкой и Луганской областей? Где здесь посредничество России? Это разве соответствует минским соглашениям? Нет! Где голос России?... Если кто-то посредник, то он должен действовать как посредник. А если посредник на одной стороне, то он не посредник, а "односторонний игрок", - сказал бывший спецпредставитель ОБСЕ.

Напомним, Украина на недавних переговорах в Минске выдвинула новое условие для выборов на Донбассе, которое заключается в возвращении переселенцев и их участия в голосовании.