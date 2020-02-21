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Путин призывает уважать национальное самосознание украинцев

Новости » Политика     21.02.2020 - 09:17
Путин призывает уважать национальное самосознание украинцев
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин также призвал "не забывать об общей истории двух стран"

Президент России Владимир Путин считает важным уважать национальное самосознание украинцев. Об этом он заявил в интервью росСМИ.

Путин также призывает "не забывать об общей истории двух стран".

"Если так сложилось, и у людей, у значительной части населения на Украине возникло чувство собственного самосознания национального и так далее, надо относиться к этому с уважением", - заявил он.

По его словам, на определенном этапе истории среди "украинцев, которые жили на границе с католическим миром, начала складываться общность людей, которые стали независимыми от России.

"Как к этому относиться? С уважением. Но не забывать про нашу общность", - добавил он.

Кроме того, Путин считает, что якобы отцы-основатели украинского национализма XIX века выступали за якобы хорошие отношения с Россией.

"Отцы-основатели украинского национализма никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией", - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия будет добиваться прекращения якобы дискриминации русскоязычных граждан Украины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил подготовку следующего нормандского саммита, а также договорился активизировать работу Контактной группы по Донбассу.

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