Путин призывает уважать национальное самосознание украинцев

Путин также призвал "не забывать об общей истории двух стран"
Президент России Владимир Путин считает важным уважать национальное самосознание украинцев. Об этом он заявил в интервью росСМИ.
Путин также призывает "не забывать об общей истории двух стран".
"Если так сложилось, и у людей, у значительной части населения на Украине возникло чувство собственного самосознания национального и так далее, надо относиться к этому с уважением", - заявил он.
По его словам, на определенном этапе истории среди "украинцев, которые жили на границе с католическим миром, начала складываться общность людей, которые стали независимыми от России.
"Как к этому относиться? С уважением. Но не забывать про нашу общность", - добавил он.
Кроме того, Путин считает, что якобы отцы-основатели украинского национализма XIX века выступали за якобы хорошие отношения с Россией.
"Отцы-основатели украинского национализма никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией", - сказал он.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия будет добиваться прекращения якобы дискриминации русскоязычных граждан Украины.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил подготовку следующего нормандского саммита, а также договорился активизировать работу Контактной группы по Донбассу.