Данилов о прямом участии Беларуси в войне: этого сейчас нет, но наши военные готовы

"На сегодняшний день этого нет. Но если это произойдет, то наши военные будут к этому готовы. Сегодня мы этого не видим, но мы готовы к такому развитию событий", - сказал Данилов.

Напомним, ранее в Пентагоне сообщили, что нет никаких данных по поводу того, что Беларусь планирует присылать подразделения своих вооруженных сил для помощи российским оккупантам в боевых действиях на территории Украины.

Ранее Главное управление разведки Минобороны заявило о подготовке Россией сознательной провокации для оправдания использования белорусских войск в Украине.

При этом ранее в ВСУ рассказали, как распознать белорусские войска, которые зашли в Черниговскую область.

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