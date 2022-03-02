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В Генштабе рассказали про подготовку Беларуси вступить в войну против Украины

Новина українською →
Среда 02 марта 2022 02:16
В Генштабе рассказали про подготовку Беларуси вступить в войну против Украины Фото: белорусские войска скапливаются у границы Украины (president.gov.by)
Автор: Владимир Костырин

По украинским гражданским и военным объектам с территории Беларуси систематически наносятся ракетные удары с самого начала войны России против нашей страны, в которую Москва хочет открыто втянуть Минск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.

"Республика Беларусь, являясь сателлитом РФ, оказывает помощь в размещении на своей территории войск и вооружении противника. В дальнейшем, возможно, может поддержать российских захватчиков в российско-украинской войне и способствовать достижению целей оккупантов", - говорится в публикации.

Зафиксировано, что с 24 февраля с Беларуси ведутся ракетные обстрелы территории Украины, и удары наносятся по военным и гражданским объектам.

"Сегодня отмечается, что белорусские войска приведены в боевую готовность и находятся в районах сосредоточения максимально приближенных к государственной границе Украины", - рассказали в Генштабе.

По данным разведки, в течение текущих суток была замечена значительная активность авиационной техники.

Также было зафиксировано движение колонн автомобильной техники с продовольствием и боеприпасами в районе населенных пунктов Барановичи, Ляховичи и Пинск.

Ранее Главное управление разведки Минобороны заявило о подготовке Россией сознательной провокации для оправдания использования белорусских войск в Украине.

Добавим, перед этим в ВСУ рассказали, как распознать белорусские войска, которые зашли в Черниговскую область.

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